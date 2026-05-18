セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「こだわりおむすび」シリーズを全面刷新し、5月19日から順次発売します。【写真】ヤバイ！新しい「こだわりおむすび」シリーズがおいしそう！焼さば、ちりめんも！リニューアルでは、全国各地の優良な産地・品種の中から、新潟県産コシヒカリや山形県産つや姫などを厳選し、地域ごとに米を使い分け。しっかりとした粒立ち、適度なもちもち感、かむほどに広がる上品な甘