近畿地方では、晴れるのは明日19日までで、明後日20日以降は曇りや雨の日が多くなる見込みです。これまでのカラッとした暑さから蒸し暑さに変わるでしょう。不快な暑さになる日もありそうです。体調管理にお気をつけください。西日本付近前線の上を低気圧が進む久しぶりのまとまった雨20日(水)から24日(日)にかけて、前線が西日本付近に延び、前線の上を低気圧が進む見込みです。近畿地方には、湿った空気が流れ込みやすく、曇