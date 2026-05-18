沼津市の許可を得ないで違法な盛り土を造成していた業者が期限までに是正しなかったとして、市は15日業者名を公表しました。違法な盛り土を造成したのは沼津市に本社がある解体業者、有限会社 西沢田橋本産業です。沼津市によりますと、この業者は、2006年頃から沼津市足高尾上の土地に市長の許可を得ずにおよそ1ヘクタールにわたり2万6000立方メートルの土砂を埋め立てたということです。市は業者に対し盛り土造成の