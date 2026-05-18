県内の公立学校の児童・生徒を対象にした調査で、117人が教職員などから「セクハラを受けた」と回答したことが分かりました。調査は県教育委員会が2025年11月から2026年3月にかけて実施したもので、県内公立学校の小学5年生から高校生までおよそ14万2000人を対象にアンケートを実施しました。このうち、教職員などから「セクハラを受けたと感じた」と回答したのは117人で、小学生が47人、中学生が49人、高校生が16人などとな