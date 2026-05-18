土木や建設業の仕事を知ってもらおうと、長野市の工業高校では、企業と連携した体験学習が行われました。長野市の長野工業高校で行われたインフラ整備の体験学習。土木や建設業の担い手の確保につなげようと、長野市の土木管理総合試験所などが毎年県内の高校で開いているものです。18日は土木工学科の3年生39人が、ボーリング調査の見学や専用の器具を使って地盤の密度を測る試験などを体験しました。土木工学科の3年生「構