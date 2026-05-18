年々増加する放棄茶畑の再生に向けて、農家と市、民間企業が連携したプロジェクトが牧之原市で立ち上がりました。県内有数のお茶の産地牧之原市では、担い手不足や農家の高齢化などを背景に放棄茶畑の増加していて、その再生が課題となっています。こうした中、14日、牧之原市茶業振興協議会は東京に拠点を置く広告業のFACTと協定を締結。今後は「Re茶畑プロジェクト」として、市が放棄茶畑の情報の集約など行い、「FACT」がPRと再