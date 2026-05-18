モデルの滝沢眞規子が17日にInstagramを更新。次女の高校卒業を報告し、2ショットを披露した。【写真】滝沢眞規子47歳、“夫の愛車”が「カッコよすぎ」「羨ましい」（5枚）滝沢が「次女が高校を卒業しました」と投稿したのは、次女との2ショット。写真には、オフショルダーのトップスにスラックスという装いの滝沢とアカデミックドレス姿の次女が寄り添う様子が収められている。3人の子どもがすべてイギリス留学をしている