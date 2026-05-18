「ジョンソン ボディケア」のディズニーデザイン限定ボトルが、数量限定で全国のウエルシアに順次登場！『くまのプーさん』『リトル・マーメイド』『ベイマックス』『ズートピア2』の全4種類がラインナップされます☆ ジョンソン ボディケア「ディズニー」限定ボトル 価格：オープン価格発売日：2026年6月初旬より順次内容量：500mL種類：全4種・ジョンソン ボディケア エクストラケア アロマミルク（限定デザイン