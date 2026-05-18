３月１５日に６９歳で亡くなった元大関・若嶋津の日高六男さんの長女で、タレントのアイリが父との写真を披露し、思いをつづっった。アイリは１８日までにインスタグラムで「人生で一番大切なのは、家族。いつだって私がそう言ってきたのは、お父さんがいつもそう言い切ってたから」とつづり、「『お母さん、幸せだね。』『勝信と愛里とお母さんがいるから。』本当にそれしか言わないお父さんだった」と父の言葉を回想。「最