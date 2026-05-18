うつ病というと、食欲が減退し、夜も眠れず、常に気分は沈み…と思ってしまいますが、過眠・過食で、“元気に見える時間”もある、そんな従来とは違う特徴のうつ病があります。「本当は元気なのではないか」「怠けているだけではないか」といった誤解につながることもあり、場合によっては社会生活に支障をきたしてしまう精神疾患です。他にはどんな特徴があるのでしょうか？今回、大迫鑑顕医師（千葉大学大学院医学研究院精神医学