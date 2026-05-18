輸入鶏肉の仕入れ価格が5年前と比べて2倍近くに高騰しているという。あるスープカレー専門店は全種類110円の値上げに踏み切り、首都圏のスーパーでは外国産鶏肉が売り場から姿を消すなど、影響が広がっている。スパイスやトマト缶も高騰でトリプルパンチ暑い日に食欲をかき立てるスパイシーな香り。しかし今、頭を悩ませる事態が起きている。スープカレーカムイ店主・諸橋宏明さん：ベジタリアンカレーの店になってしまう。15日に