◆ロサンゼルス・ドジャース 10 - 1 ロサンゼルス・エンゼルス17日（日本時間18日5時7分試合開始、エンゼルスタジアム）メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が3安打の固め打ち。先発の佐々木朗希投手が2勝目をマークしました。古巣エンゼルスとの3連戦最終日。1番・指名打者で出場の大谷選手は第1打席で、いきなりセンター前ヒットを放ちます。すると、4回の第3打席、2アウト満塁のチャンスで初球のカーブをとらえると、ラ