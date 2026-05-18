お笑い芸人の吉住が、16日放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜深0：55）に出演。芸人を志すきっかけになったお笑いトリオを明かした。【写真あり】「ももクロあーりん？」“別人級ギャル風”姿の吉住番組では、秋葉原の飲食店で吉住を迎え、松岡昌宏や博多華丸・大吉の博多大吉らが食事をしながらトークを展開した。トーク番組が苦手だという吉住。松岡からそんな中で芸人を志す理由につ