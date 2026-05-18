人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。お肌つるつる“脇見せ”ショットを披露した。「今週は肌治療したからお肌つるつるになった」と、ホルターネックのチューブトップ＆ショートパンツ姿で“シャンプーポーズ”をしている写真をアップ。「お肌のターンオーバーを早めるための美肌＆ヘルシーレシピもお料理アカウント(@kako_cooking )に投稿したからぜひチェックしてください