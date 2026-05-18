東京証券取引所週明け18日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。下げ幅は一時1000円を超え、6万1000円を割り込んだ。長期金利や原油先物価格の上昇が投資家の慎重姿勢を強め、売りが優勢になった。前週末に東京市場の先行指標となる米国市場で主要株価指数がそろって下落したことも重荷になった。午前終値は前週末終値比566円20銭安の6万0843円09銭。東証株価指数（TOPIX）は29.87ポイント安の3834.10。