【ベルギーリーグ】スタンダール・リエージュ 0−0 ゲンク（日本時間5月17日／モーリス・デュフラン）【映像】横山の横パス→伊東のコントロールシュートゲンクに所属する日本代表MF伊東純也とMF横山歩夢の日本人コンビが、ファンの間で注目を集めている。スタッド・ランス時代にの伊東と中村敬斗が“ランス兄弟”と呼ばれていた流れもあり、伊東と横山のコンビを“ゲンク兄弟”と呼ぶ声も。この試合でも、2人が息の合った連携