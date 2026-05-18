18日も季節外れの暑さとなっていて、近畿や九州では全国で2026年初めての猛暑日予想で、熱中症に警戒してください。18日も暖かい空気の影響で各地で真夏並みの暑さとなっていて、午前11時までに大分・日田市で31.3度など43地点で真夏日となっています。この後も気温は上がる見込みで、予想最高気温は大分・日田市、兵庫・豊岡市で35度となっていて、全国で2026年初めての猛暑日となる可能性があります。こまめな水分補給などで熱中