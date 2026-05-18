イラン情勢に伴う石油関連商品の不安により日本全国でごみ袋の買い占めがはじまっているという。一部報道によると、市などが販売している指定ごみは石油由来のナフサを原料にしており「今後手に入らないかもしれない」といううわさが拡散。一部地域では買いだめや買い占めによる品薄状態になっているという。 これを受け、一部の市では指定のごみ袋ではなく、市販されている透明のごみ袋でも代用できるようにしたほか、本件を受