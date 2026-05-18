メイプル超合金カズレーザー(41）が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。栃木で発生した16歳少年4人が実行犯だった強盗殺人事件について、闇バイト犯罪への対応についてコメントした。事件は、栃木県上三川町で発生。栃木県警下野署捜査本部は17日、強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区小机町、無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕。海斗容疑者は羽田空港から出国しよ