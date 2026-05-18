小さな子犬を気にかけ、後ろをついて見守る大型犬の姿がTikTokで注目されています。投稿したのは、サモエドのまさおくん・ポメラニアンのしげるくんと暮らしている「サモエドまさお＆ポメラニアンしげる」さん。投稿から1.9万回以上再生され、「このまま時間が止まってほしい」といったコメントが寄せられています。 【動画：小さな子犬のことが心配でたまらない大型犬→いつも『大丈夫かな』と後ろをついて行き…『親子のよう