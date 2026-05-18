パパと子犬の心温まる初対面の様子が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で65万9000回再生を突破し、「わんこもかわいいけどパパもかわいいw」「パパのリアクションが最高」「虜になってて草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：夫に内緒で『大型犬を飼った』結果→帰宅後、発見した瞬間に…驚きで見せた『100点満点の反応』】 パパへのサプライズ Instagramアカウント「meguy