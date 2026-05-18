18日の県内は高気圧におおわれ晴れて各地で気温が上昇しています。気象情報会社ウェザーニューズによると午前11時30分時点で、魚沼市守門で30.1℃、小出で30.0℃と気温が30℃以上となっています。県内で日中の気温が30℃以上となる「真夏日」の観測はことし初めてとなります。各地で気温が上昇するとみられ、熱中症対策などにご注意ください。