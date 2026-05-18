冷凍食品の宅配事業を手掛けるSL Creations（SLC）は、おいしさのみならず独自基準で食の安全性を徹底的に追求している。その陣頭指揮を執るのは佐藤健社長。4月28日、食品業界関係者が参加する第89回食品情報懇話会（金森真一会長）で講師を務め、「安心・安全宣言の裏舞台 〜冷凍食品を取り巻く環境の変化と企業の取り組み〜」と題して創業からの歩みや商品開発のこだわりを語った。同社は1970年創業。現在は冷凍食品を中心