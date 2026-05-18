ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。ミックスベリーとゼラチンを泡立てて作る、マシュマロみたいなふわふわのお菓子です。ポイントをおさえるだけで、意外と簡単に作れます。今回は、手に入りやすい冷凍ミックスベリーを使用した、色鮮やかなギモーブのレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらミックスベリーのギモーブを作るのにかかる時間約45分ミックスベリーのギモーブのカロリー約17kcal／1個ミッ