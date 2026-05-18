昨夜（17日）岡山県玉野市で住宅1棟を全焼する火事があり、56歳の男が非現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。 【現場付近の地図】玉野市で住宅1棟を全焼自宅に放火した疑いで56歳の男を逮捕【岡山】 木造2階建ての住宅 約147平方メートルを全焼 警察によりますと、男（56）はきのう午後7時45分ごろ、玉野市小島地の男の自宅で玄関の床に置いた紙袋などに灯油をかけて、ライターで火をつけるなどして放火し、