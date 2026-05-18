水切りラックに入りきらない食器、どうしていますか？そんな洗い物の渋滞を解決してくれるのが、セリアの『吸水マット ジャガードリーフ』です。細長い形状でキッチンの空きスペースに置きやすく、見た目以上の収納力も◎さらに、吸水力も抜群で、調理台を濡らしにくいのも嬉しいポイントです。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸水マット ジャガードリーフ価格：￥110（税込）サイズ（約）：20