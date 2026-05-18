関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナルに「ムスコカチェア」と「ティンバー・タイル」を設置した。2025年の大阪・関西万博で発信された各国の文化や価値観、サステナビリティへのメッセージを、万博後も空港を通じて継承する「EXPO Legacy Project」の一環。大阪・関西万博のカナダパビリオンで展示されていたものを移設した。「ムスコカチェア」は、カナダ全土の国定史跡や国立公園などに設置している赤い椅子。「ティンバ