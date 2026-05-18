ロイヤルホテルは、「リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷」を4月1日に開業した。建物は地上18階建て。客室は42平米のツイン41室、55平米から242平米までのスイート165室、55平米のユニバーサルルーム3室の全209室。室内は全室にキッチン、ランドリー、バルコニーを備え、最大4人から6人まで宿泊できる。一部スイートルームには、リビング・ダイニング、複数のベッドルームやシャワールーム、眺望を楽しめる浴室を備えた。館内にはイ