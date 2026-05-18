今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた「フードクリップ」。見た目はシンプルなのに、実際に使ってみると“地味に便利”を超えてかなり優秀なんです！軽い力でしっかり閉じられて、小袋にも使いやすい実力派。キッチンで使うアイテムって、こういう使いやすさがいちばん大事なんですよね♪早速、詳しくレビューします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フードクリップ（2個、7.7cm×6.5cm×3.5cm）価格：￥110（税込）