今回はダイソーのモバイルグッズ売り場で発見した、超高速ケーブルにフォーカス！440円（税込）ですが、実はお値段以上のスペックを持つ優秀アイテムなんです。驚異の速さで充電が可能で、2mケーブルで使う場所を選ばないのが嬉しいポイントです。専門店で買う前に、まずはダイソーでチェックするのがおすすめですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PD対応超速充電TYPE-Cケーブル60W（2m）価格：￥440（税込）カラー