大谷が高めに抜ける球に絶叫した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月17日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、5打数3安打2打点で今季3度目の1試合3安打をマークした。チームは10−1で快勝し、今季最長タイ5連勝となった。【動画】高めに大きく抜ける球に大谷翔平が絶叫するシーンをチェック2回二死一、三塁の第2打席では、グレイソン・ロドリゲスの2球目のチェンジアップが高めに大きく抜けると、