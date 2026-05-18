気象庁によりますと、石川県加賀市の加賀中津原では18日午前10時半ごろに気温が30度を超え、石川県内で今年初めての真夏日となりました。午前11時までの各地の最高気温は、加賀中津原で31.7度、白山河内で29.7度、金沢と輪島市三井で27.9度などとなっています。日中の最高気温は金沢で29度、輪島で27度と予想されています。体が暑さに慣れていない時期です。水分をこまめに補給するなどして、熱中症に備えてください。