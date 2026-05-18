「持続可能性」や「透明性」を掲げて2011年に創業したファッションブランド・Everlaneが、中国のファストファッション大手として知られるSHEINに売却されることがわかりました。Everlane Is Selling Out… to Shein - Puckhttps://puck.news/everlane-is-selling-out-to-shein/'Cleaner Fashion' Brand Everlane Reportedly Being Sold to Fast-Fashion Company Shein - Just Jared - Celebrity News and Gossip | Entertainmentht