歌手の千昌夫（79）が18日、自身のインスタグラムを更新。趣味で撮影した作品を公開し、幻想的な1枚に反響が集まっている。【写真】“まるで外国のよう”、79歳・千昌夫が雨の東京駅を捉えた幻想的な1枚投稿では「趣味のカメラ雨の東京駅とガードレール#東京駅 #雨の東京駅 #リフレクション #ガードレール」とハッシュタグとともに投稿し、雨上がりの東京駅丸の内駅舎が捉えられていた。ライトアップされた幻想的な赤レ