スペシャルイベント『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 〜藤の花の休息〜』が、7月18日〜10月4日にかけて開催されることが決定した。また、イベント開催を記念して、箱根小涌園を満喫するキャラクター5人のufotable描き下ろしイラストが公開された。【画像】色気ヤバすぎ！濡れ髪の冨岡義勇＆胡蝶しのぶ公開された新イラスト『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめ、作品の世界観を全身で体感できるイベ