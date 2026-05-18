【ブンデスリーガ】フランクフルト 2−2 シュトゥットガルト（日本時間5月16日／ドイチェ・バンク・パルク）【映像】堂安律、ドイツ代表2人を翻弄→圧巻ドリブル突破の瞬間フランクフルトMF堂安律が、圧巻のドリブル突破で存在感を示した。2人の相手選手に挟まれながらも強引に突破し、チャンスを演出している。日本時間5月16日に行われたブンデスリーガ最終節で、フランクフルトはホームでシュトゥットガルトと対戦。堂安は［4-1-