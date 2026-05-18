グラビアアイドルの我妻ゆりかが、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】透け感衣装でやわらか“豊満ボディ”を披露した我妻ゆりか2000年5月15日生まれ、千葉県出身の我妻は生まれつき感音性難聴で、両耳に補聴器をつけて芸能活動を行っており、キュートなルックスと身長161・B86・W62・H89センチのプロポーションで「補聴器をつけた天使」という愛称で活躍している。最新DVD『わがまま