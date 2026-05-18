◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）幅広い世代の馬が激突する一戦で、昨年のジャパンダートクラシックの覇者ナルカミなど４歳勢に目がいきがちだが、ここは実績上位のベテランを評価したい。２４年のマーチＳを制しているヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は、７歳を迎えても衰え知らずで期待したい。その重賞勝利以来、白星から遠ざかってはいるものの、前