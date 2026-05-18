第３３回平安ステークス・Ｇ３は５月２３日、京都競馬場のダート１９００メートルで行われる。混戦模様だが、昨年のジャパンダートクラシックを勝ったナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）が反撃を狙う。昨年末のチャンピオンズカップはイレ込みが響き１３着、東京大賞典は競り合う形になって６着、前走のダイオライト記念は距離が長かったようで５着と、近走はかみ合っていない。京都では新馬戦で圧勝し