プラスチック製品やパッケージなどの塗料、合成ゴムなど、さまざまなものの原料となっている“ナフサ”。緊迫する中東情勢の影響で調達が不足し、各企業がその対応に追われている。【写真】ナフサの影響も？争奪戦となったラウールのチラシ即席麺業界にも波及するナフサ問題カルビーは『ポテトチップス』や『かっぱえびせん』、『フルグラ』など計14品について、パッケージに使用する印刷インクの色数を従来使用から2色に変更