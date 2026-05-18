【セリエA】コモ 1−0 パルマ（日本時間5月17日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）【映像】鈴木彩艶が「神の右手セーブ」（実際の様子）パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、味方のとんでもないミスを救った。至近距離からスペイン代表FWのシュートを浴びるも、右手一本でセーブ。地元メディアも大絶賛のプレーを見せた。パルマは日本時間5月17日、セリエA第37節でコモと対戦。先発出場した鈴木は、次々と飛んでく