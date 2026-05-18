京浜東北線は19日から3日間、夜間のメンテナンス作業を日中に行う“働き方改革”のため快速運転を中止します。京浜東北線は日中、一部の駅を通過する快速運転を行っていますが、19日から21日までは各駅停車とし、最大7分、所要時間が延びます。京浜東北線の田端・田町駅間でレール交換などを日中に行うためで、並行する山手線の線路を使用します。JR東日本によりますと、こうしたメンテナンス作業は多くが終電後に行われてきました