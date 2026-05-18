今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第36回（2026年5月18日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）仲間由紀恵の朝ドラ史ふりかえり仲間由紀恵の登場で画面が一気に華やいだ。第8週「夕映え」（演出：佐々木善春）は仲間