米ホワイトハウスは１７日、中国・北京で１４〜１５日に行われた米中首脳会談での合意事項をまとめた「ファクトシート」を公表した。合意済みの米国産大豆の購入に加え、中国が２０２６〜２８年に、少なくとも年１７０億ドル（約２兆７０００億円）の米国産農産物を購入すると記載した。米中関係の新たな位置付けとして「建設的戦略安定関係」の構築を目指すことも明記した。台湾問題には触れなかった。文書は「中国との歴史的