お笑いコンビ「コットン」の西村真二が公開した写真が「可愛い」「癒される」と話題だ。１８日までに自身のインスタグラムを更新した西村は、「ＣＭ中にロングさんと写真撮ろうとしたらＭ！ＬＫ曽野くんがヒョコっと入ってきたの無邪気すぎて滅」とつづり、その写真を公開。お笑いコンビの「ロングコートダディ」とのコンビ同士のコラボショットを撮影しようとしたところ、その後ろからダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」の曽