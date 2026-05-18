18日朝、東京・品川区の東急池上線・旗の台駅に停車する電車内で、中学生が持っていたモバイルバッテリーから火が出て、近くにいた女性がケガをしました。警視庁などによりますと、18日午前7時半ごろ、品川区の東急池上線・旗の台駅に停車する電車内で、乗客の男子中学生のリュックに入っていたモバイルバッテリーから火が出る火事がありました。火は乗客らによって消し止められましたが、隣に立っていた60代くらいの女性が腕にや