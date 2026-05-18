タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。近況を報告した。現在、第1子妊娠中のみちょぱは「妊婦っていうのもありますから、どんどん体重が増えていってるわけですよ」と告白。これまではストイックに体重管理をしており「人生でこんなに気にせず食べられたことない」。赤ちゃんの栄養のためにも体重を気にせず食べているといい「結構