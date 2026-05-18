俳優の菊池桃子（58）が、夫とのアメリカ旅行中に撮影したプライベートショットを披露し、話題になっている。【映像】菊池桃子と9歳年上夫の2ショット（複数カット）2019年11月4日、9歳年上の元官僚・新原浩朗と結婚した菊地。これまでInstagramで、ドライブに出かけた際の2ショットや結婚記念日デートの様子など、仲むつまじい夫婦の姿も公開してきた。再婚した9歳年上夫とのアメリカ旅行中に野球観戦2026年5月13日の投稿で