最強オールスターアクション映画『エクスペンダブルズ』シリーズの女性版スピンオフ企画が、再び動き出したようだ。米によると、仮題は『The Expendabelles（原題）』。Eclectic PicturesとHollywood Ventures Groupがタッグを組み、シリーズの“女性主導の拡張”として企画を進めている。 本作は、1990年代末を舞台にしたオリジン・ストーリーになるという。Y2K問題をめぐる緊張や地政学的