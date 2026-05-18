輪島港と舳倉島を結ぶ定期船の運航が18日から再開し、島民などが島に向け出発しました。■中條 栞 記者「まもなく運航を再開するこちらの船。午前9時に輪島を出発します」18日、運航を再開したのは輪島港と舳倉島を結ぶ定期船「希海」です。地震で被害を受けたこの定期船は去年7月に運航を再開していましたが冬場の漁師のなりわい再建や護岸の工事などを受け去年11月に再び欠航していました。今回、冬場の漁が落ち着き輪島港の係留